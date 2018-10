Russische internationals Mamaev en Kokorin moeten twee maanden de cel in na caféruzie met hoge functionaris

Woensdag werden ze al administratief aangehouden voor een periode van 48 uur. Mamaev, een 30-jarige middenvelder en 15-voudig Russisch international, en Kokorin, een 27-jarige aanvaller en 48-voudig international, sloegen maandag in een café in de hoofdstad Moskou functionaris Denis Pak met een stoel op zijn gezicht. Dat bleek uit bewakingsbeelden. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van Pak. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice.

Aleksandr Kokorin (Zenit) & Pavel Mamaev (Krasnodar) assaulting Russian govt official in a cafe.

Kokorin is the one with the chair and Mamaev is in the Gucci hoodie.

Both have history of anti-social behaviour.

Kokorin was once linked with a move to Arsenal. pic.twitter.com/GN0AKbdb3W