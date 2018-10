Club Brugge had open gesprek met Ivan Leko, die coach blijft: “Vrijdag staat hij opnieuw op trainingsveld”

Na een open gesprek heeft Club Brugge donderdagavond het vertrouwen in coach Ivan Leko bevestigd. “Uit het gesprek blijkt dat Ivan Leko steeds ter goeder trouw heeft gehandeld”, zo laat de landskampioen weten.

“Het ten laste gelegde feit dateert uit 2015 en dient verder onderzocht te worden. Ivan Leko zal hierbij zijn volledige medewerking verlenen zoals de afgelopen twee dagen. Club Brugge ziet geen reden om de vertrouwensrelatie met Ivan Leko als persoon én als trainer te verbreken. Morgen/vrijdag vinden de trainingen daarom opnieuw plaats, onder leiding van Ivan Leko”, aldus Club.

Leko werd donderdagnamiddag na zijn verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. De onderzoeksrechter zou hem geen voorwaarden opgelegd hebben. Later bleek dat hij in verdenking is gesteld wegens witwassen. De coach zelf beraadt zich momenteel over verdere stappen na de imagoschade die hem de voorbije dagen is berokkend in het onderzoek naar corruptie en matchfixing in het Belgisch voetbal.

