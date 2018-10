Met drugs betrapte CD&V-kandidaat vrijgesproken in Zwitserland

Antwerpen - De man die van de Antwerpse CD&V-lijst gegooid werd omdat hij met 3 kilogram heroïne betrapt werd in Zwitserland, is vrijgesproken. Er wordt Rediart Cankja (41) niets ten laste gelegd.

Net nadat CD&V-boegbeeld Kris Peeters zijn StroomOpwaarts Plan tegen internationale drugsleveranciers begin september gelanceerd had, raakte bekend dat een kandidaat op zijn lijst was opgepakt voor drugshandel. Rediart Cankja (41), die opkwam voor de Antwerpse gemeenteraad, werd onderweg naar Zwitserland tegengehouden door de politie. In de wagen: drie kilo heroïne, goed verstopt in een speciaal daarvoor ontworpen compartiment. Peeters haalde hem daarop meteen van de lijst. “Hij hoort er niet op thuis”, zei hij toen.

De echtgenote van de man hield sindsdien vol dat hij niets verkeerd gedaan had en dat hij gewoon de chauffeur was van een zangeres. “Mijn man kent die vrouw omdat hij haar ooit een inburgeringscursus gegeven heeft”, zei ze toen. “Ze was een zangeres, trad her en der in Europa op voor de ­Albanese en Kosovaarse gemeenschap en zocht een chauffeur. Mijn man wou dat doen. Hij bracht haar al naar Duitsland en Zwitserland, in ruil voor een kleine vergoeding. Tweehonderd euro per rit verdiende hij eraan.”

Vrijgesproken

Cankja werd donderdag vrijgesproken door het Franse gerecht. Er wordt hem niets ten laste gelegd, dus eist Peeters excuses van al wie vorige maand is meegegaan in de publieke veroordeling van Cakja. “Spijtig dat dit politiek werd uitgebuit door andere partijen”, aldus Peeters.

Door de insinuatie, net voordien, van burgemeester Bart De Wever (N-VA) over linken van mandatarissen met de maffia, zag Peeters zich naar eigen zeggen genoodzaakt om Cakja van de lijst te halen. “Door die beschuldigingen was het onmogelijk om te wachten tot de rechtszaak donderdag, ook al blijkt hij nu onschuldig. Ik verwacht nu dat al diegenen, zowel politieke partijen als de media, die die man en zijn familie in diskrediet hebben gebracht, hun excuses aanbieden.”

De Kosovaarse vrouw die ook in de auto zat waar Cakja achter het stuur zat, is wel veroordeeld tot twee jaar cel.

“Zij heeft bekend dat ze mijn vertrouwen heeft misbruikt”, reageert Cankja vanuit Frankrijk aan HLN.be. Cankja zegt ook bij zijn terugkeer te willen overleggen met het Antwerpse CD&V-bestuur of hij komende zondag een rol kan spelen tijdens de verkiezingen.

Het Franse parket kan nog tegen de vrijspraak in beroep gaan.