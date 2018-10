Tweede klasse stilgelegd, toprefs geschorst, lot van clubs onzeker: complete chaos in Belgisch voetbal

De bom die het gerecht onder de voetbalwereld gelegd heeft, dreigt het Belgisch voetbal in complete chaos te storten. Zo beslisten de Pro League en de Voetbalbond om de competitie in 1B, de voormalige tweede klasse, tijdelijk stil te leggen, uit vrees voor problemen met supporters, onder meer die van KV Mechelen.

De Mechelse club dreigt namelijk zwaar in de problemen te komen. Twee van hun bestuursleden blijven aangehouden en de rest van het bestuur heeft zich van hen gedistantieerd. Hoe de toekomst van de club er uit ziet, is dus hoogst onzeker.

Ook voor Waasland-Beveren ziet het er mogelijk niet goed uit. Verschillende bestuursleden worden verdacht van betrokkenheid bij matchfixing op het einde van vorig seizoen, en dat kan leiden tot een verplichte degradatie.

Wel duidelijkheid kwam er gisteren vanuit Brugge. Daar liet Club Brugge weten dat het zijn vertrouwen behoudt in coach Ivan Leko. De Kroaat werd gisteren zonder voorwaarden vrijgelaten, maar is wel in verdenking gesteld wegens witwassen. Toch zal hij deze ochtend opnieuw de training leiden bij blauwzwart. Leko’s advocaat Walter Van Steenbrugge kondigde ook een tegenaanval aan: “Men moet oppassen met verklaringen afleggen als die niet gesteund zijn door feitelijkheden.”

Afgelopen nacht besliste de onderzoeksrechter nog of hoofdverdachten Mogi Bayat en Dejan Veljkovic aangehouden blijven.