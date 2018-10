Portugal behoudt het maximum in UEFA Nations League, Spanje vernedert Wales en Mitrovic scoort twee keer

Portugal heeft donderdagavond zijn tweede wedstrijd in groep 3 van de UEFA Nations League (Divisie A) gewonnen. Zonder Cristiano Ronaldo, die niet opgeroepen werd, legde de Europese kampioen Polen over de knie met 2-3.

In het Poolse Chorzow kopte de momenteel onvermijdelijke Krzysztof Piatek (18.) de thuisploeg van dichtbij op voorsprong. De Portugezen zetten snel orde op zaken. André Silva (31.) duwde van dichtbij de gelijkmaker binnen, Kamil Glik (43.) gleed op slag van rust de 1-2 in eigen doel. Na rust zette Bernardo Silva (52.) Portugal op rozen. Met een kanonskogel maakte Jakub Blaszczykowski (77.) het slotkwartier nog spannend, maar verder kwamen de Polen niet meer en zo werd het feestje voor de honderdste interland van Robert Lewandowski stevig vergald. Portugal staat met 6 op 6 stevig op kop in groep 3. Polen en Italië verzamelden elk 1 punt.

Foto: REUTERS

In de C-divisie loodste oude bekende(ex-Anderlecht) Servië met twee doelpunten voorbij Montenegro (0-2). Voormalig Anderlecht-wingerzette Roemenië dan weer op weg naar een 1-2 zege in Litouwen. Ook Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) en Standard-middenvelder Razvan Marin stonden in de Roemeense basiself.

Foto: AFP

Als Welshe topschutter met dertig doelpunten mochtGareth Baleeen gouden schoen in ontvangst nemen voor aftrap van de vriendenmatch tegen. Bale kwam overigens niet in actie tegen La Roja, dat van begin tot einde de wet dicteerde in Cardiff. Aan de rust stond het na doelpunten van Paco Alcacer (8.), Sergio Ramos (19.) en opnieuw Alcacer (29.) al 0-3. In de tweede helft kopte invaller Marc Bartra (74.) de 0-4 op het scorebord, Sam Vokes (89.) scoorde de eerredder: 1-4