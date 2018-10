Zit Thierry Henry voor het laatst op de bank bij de Rode Duivels?

Al een hele week verhit de toekomst van assistent-bondscoach Thierry Henry de gemoederen rond de Rode Duivels.

Vorig weekend werd hij in Engeland nadrukkelijk in verband gebracht met het hoofdtrainersschap van Aston Villa, maar de laatste dagen is het vooral Monaco dat achter hem aan zit. Sinds gisteren is trainer Leonardo Jardim daar ook officieel ontslagen. En dus kreeg bondscoach Roberto Martinez de vraag of Henry nog lang bij de Duivels zal blijven.

“Ik kan alvast garanderen dat hij naast mij op de bank zit tegen Zwitserland”, zegt bondscoach Roberto Mar­tinez. “Wat daarna? Vraag me dat daarna nog eens. Elke keer we samenkomen met de nationale ploeg is er wel een nieuw bericht rond Thierry Henry. Dat is nu niet anders. Ooit zal een of andere journalist weleens de jackpot binnen­rijven met zijn nieuws over Henry. Maar ik weet natuurlijk ook dat er een speciale band is tussen Thierry en Monaco (de eerste profclub als voetballer van Thierry Henry, nvdr.).”