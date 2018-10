Voor Waasland-Beveren dreigt degradatie, KV Mechelen moet zelfs schrapping vrezen

Het federaal parket beschikt over aanwijzingen dat makelaar Veljkovic in samenspraak met bestuursleden van KV Mechelen de uitslagen van twee wedstrijden “zou beïnvloed hebben of op zijn minst geprobeerd hebben”. Daarbij zouden ook afspraken zijn gemaakt met diverse bestuursleden van Waasland-Beveren. Wat riskeren beide clubs nu eigenlijk?

Het reglement van de voetbalbond is duidelijk: “Elke poging tot of elke daad die erin bestaat of ertoe strekt een wedstrijd, een kampioenschap of enig andere officiële competitie te beïnvloeden of te vervalsen, alsmede elke vorm van verlenen van medewerking hierbij, wordt beschouwd als competitievervalsing.” En dan dreigt degradatie, of zelfs schrapping van de club.

“Indien de aansprakelijkheid van de club vaststaat, wordt ze veroordeeld tot de degradatie naar de onmiddellijk lagere afdeling”, aldus het reglement. Voor Waasland-Beveren dus naar 1B, voor KV Mechelen naar 1ste amateur.

Voor KV Mechelen kan het nog erger worden. Want: “Indien bewezen is dat de inbreuk gepleegd werd met het medeweten en de instemming van de meerderheid van de bestuursleden van de club, kan deze van de bondslijsten geschrapt worden.” Maar het is dus afwachten of de betrokkenheid van de meerderheid van de bestuursleden aangetoond kan worden.

Bovendien is het nog onduidelijk wanneer er precies een uitspraak verwacht kan worden in de zaak.

