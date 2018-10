Mogi Bayat, de man die iedereen bedroog: met luxehorloges kreeg hij alles geregeld

Op zijn veroveringstocht in de voetbalwereld bedroog Mogi Bayat (44) iedereen: clubs, trainers, spelers én de fiscus. Zelfs met de luxehorloges die hij royaal uitdeelde als relatiegeschenken, sjoemelde hij. Het gerecht heeft een flinke kluif aan de Iraanse Fransman die, zo weten we nu al, zich zal weren als een duivel in een wijwatervat.