De wet van Murphy slaat altijd toe wanneer je het niet verwacht. Net nu de geloofwaardigheid van scheidsrechters onder het vriespunt zit, loopt de Week van de Scheidsrechter.

“Cynischer kan het niet”, klinkt het bij Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Maar het initiatief was uiteraard al veel langer gepland. Het is de Vlaamse Sportfederatie die de week organiseert. Die loopt tot 14 oktober en wil de meer dan tienduizend scheidsrechters, juryleden en officials in de bloemetjes zetten die zich vrijwillig inzetten om wekelijks anderhalf miljoen Vlamingen te laten sporten. De hashtag #bedanktscheids heeft nu toch een licht andere connotatie.