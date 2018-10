Twee topscheidsrechters zijn uitgefloten: Delferière en Vertenten zien we nooit meer terug op een voetbalveld

Sébastien Delferière en Bart Vertenten waren semiprofs en verdienden 2.050 euro per maand en 1.900 euro bruto per wedstrijd. Dat bovenop hun loon van bondsmedewerker en radioloog, een aardig bedrag per maand. Ze lieten zich echter graag in de watten ­leggen. Hun link met Dejan Veljkovic deed hen uiteindelijk de das om. We zien ze nooit meer terug op een voetbalveld.