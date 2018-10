Wie is wie? Een overzicht van alle betrokkenen in het schandaal dat het Belgische voetbal op zijn grondvesten doet daveren

Makelaars, scheidsrechters, bestuursleden en spelers. Operatie “Propere Handen” gaat met de grove borstel door de voetbalwereld. In het gigantische onderzoek naar fraude en corruptie in het Belgisch voetbal werden de voorbije twee dagen maar liefst 33 mensen opgepakt. 22 van hen werden in ons land voorgeleid bij de onderzoeksrechter, terwijl er in het buitenland ook nog vier verdachten werden gearresteerd. Een overzicht.