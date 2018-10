Geens benoemt medewerker als topman gevangenissen (ook al was hij niet de beste kandidaat)

Het gevangeniswezen krijgt een nieuwe baas: Rudy Van De Voorde, een kabinetsmedewerker van minister van Justitie Koen Geens (CD&V, foto). Die moest in de testen van aanwervingsbureau Selor nochtans een kabinets­medewerker van ­vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) voorlaten.

De nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen was bijna een vrouw. Na het examen bij Selor, het aanwervingsapparaat van de overheid, kwam Mathilde Steenbergen immers als beste uit de bus. Zij werkt op het kabinet van vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) als specialiste justitie en heeft een pak ervaring in het ­gevangeniswezen.

Maar uiteindelijk viel de keuze dan toch op Rudy Van De Voorde, een cabinetard van bevoegd minister Koen Geens (CD&V) zelf. Ook die heeft zijn halve leven in gevangenissen gewerkt, als directeur en als projectverantwoordelijke. Twee jaar geleden, na de cipiersstaking van 2016, stapte hij over naar het kabinet Justitie om onder andere de minimale dienstverlening op ­poten te zetten. Vandaag loopt die periode op zijn einde en staat zijn benoeming in het Staatsblad.

Allemaal volgens de regels verlopen, volgens het kabinet-Geens. De voorzitter van FOD Justitie heeft de kandidaten die het best scoorden op de testen allemaal gesproken en zijn keuze viel uiteindelijk op Van De Voorde. De benoeming door de minister is niet meer dan een formaliteit, die niet aan de ministerraad moet worden voorgelegd.

“Het was nochtans een mooi signaal geweest om een vrouw te benoemen als baas van het gevangeniswezen”, zegt een regeringsbron. “Zeker als die wel als eerste uit de ­testen komt.”