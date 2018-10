Ondertussen in Antwerpen: “Ik heb mijn deel slagen onder de gordel gehad”, zegt De Wever terwijl hij er zelf nog ééntje uitdeelt

Antwerpen -

“In een plattelandsdorp zijn ze dat misschien niet gewoon, maar in een stad als Antwerpen is het normaal om gepekelde vragen en antwoorden te geven.” Bart De Wever kan het niet laten om toch nog een steek te geven naar Kris Peeters en zijn politieke verhuis uit Puurs. De N-VA-burgemeester had nochtans beloofd om het niet meer te doen – “want blijkbaar komt dat kwetsend over”.