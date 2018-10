Makelaar Karim Mejjati blijft aangehouden, advocaat Sven Mary laakt handelswijze van rechtbank

Voetbalmakelaar Karim Mejjati blijft aangehouden. Dat heeft zijn advocaat Sven Mary bevestigd bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren. De makelaar wordt verdacht van witwas maar wordt niet vervolgd voor criminele organisatie of matchfixing.

Mary had bij het verlaten van het gerechtsgebouw geen goed woord over de manier hoe het onderzoek verloopt. “Als men in dergelijk belangrijk dossier er niet in slaagt om organisatorisch de zaak te regelen en om 21 uur een derde onderzoeksrechter moet optrommelen die dan het dossier niet kent en een belangrijke beslissing moet nemen over de vrijheid van iemand beroven. Als men dat aan een onderzoeksrechter overlaat die het dossier niet kent, dan lijkt me dat een organisatorisch probleem en dan moeten de rechterlijke macht en de protagonisten daar even stil bij staan.”

Karim Mejjati werd door een derde opgetrommelde onderzoeksrechter ondervraagd omdat men binnen de 48 uur een aanhoudingsmandaat moet afleveren. Momenteel moeten er volgens Mary nog vijf mensen verhoord worden. Daarvoor hebben de onderzoeksrechters nog zes uur de tijd.