“Gwendolyn Rutten schildert mij af als foefelaar en bandiet. Om van te kotsen”

Aarschot -

Wie heeft oppositionele vijanden nodig wanneer je coalitie­vrienden hebt als in Aarschot? Waar burgemeester André Peeters en schepen Gwendolyn Rutten hun campagne vilein voeren. Hij: “Ze schildert mij af als een foefelaar en als een bandiet. En ze maakt het persoonlijk. Om te kotsen.” Zij: “Ach, het is een verschil in stijl. Die van Peeters is een overblijfsel van het verleden. Die van mij is de toekomst.”