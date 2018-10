Geen officiële functie en niet populair, maar toch wil Britse prinses Eugenie groter trouwfeest dan Harry en Meghan

Hét koninklijk huwelijk van het jaar was dat van de Britse prins Harry in mei. En toch wordt dat van zijn nichtje Eugenie vandaag nóg groter. Meer gasten, meer pracht, meer praal. Maar dat de belastingbetaler daarvoor moet opdraaien, voor een koninklijk lid dat zelfs geen royale functie uitvoert, veroorzaakt controverse. “Ze heeft geen zinvol publiekelijk doel, en toch moeten we zoveel geld betalen”, klinkt het.