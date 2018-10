Aanhouding Laurent Denis voor witwas bevestigd

De ex-advocaat van Anderlecht, Laurent Denis, is aangehouden voor witwas. Dat bevestigde zijn advocaat Dimitri De Beco donderdagnacht bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren, waar de laatste verhoren nog volop aan de gang zijn.

Denis kwam eerder al in opspraak in de zaak van de gokchinees Ye. Nu werd hij opgepakt voor witwasmisdrijven.

“Mijn cliënt is onder aanhoudingsbevel geplaatst, maar dat betekent niet dat hij schuldig is. Hij is opgepakt omdat er nog mensen moeten worden ondervraagd. Het kan dus nog dat hij onschuldig wordt verklaard en daar hoop ik nog op. Vooral als ik zie op welke manier hij heeft kunnen antwoorden op de vragen van de procureur”, zo zei De Beco.