Frankrijk gaat afsluiting plaatsen op grens met België

In de Franse departementen Meuse, Meurthe-et-Moselle en Ardennen zal een afsluiting worden geplaatst op de grens met ons land, met de bedoeling om de Afrikaanse varkenspest in te dijken. Ook de toegang tot de bossen wordt in een aantal gebieden verboden, zo is donderdag beslist.

De afsluiting zal vanaf zaterdag worden geïnstalleerd, maakte de lokale krantLe Républicain Lorrainbekend.

In 41 gemeenten in het noorden van het departement Meuse geldt tot minstens 20 oktober een geheel jachtverbod. In dezelfde periode mag ook niemand de bossen betreden. Voor het departement Meurthe-et-Moselle gaat het om 50 gemeenten waar een gelijkaardig verbod geldt.

Het virus van de Afrikaanse varkenspest werd midden vorige maand in het zuiden van België aangetroffen. Het virus woedt bij wilde everzwijnen, er werd nog geen enkele varkenskwekerij getroffen. Ook in Frankrijk is er nog geen besmet dier aangetroffen, maar omdat het virus zo besmettelijk is, neemt de Franse overheid draconische maatregelen. De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor de mens.