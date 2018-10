Duchâtelet beweert dat Anderlecht titel van 2014 gekocht heeft

Roland Duchâtelet zegt dat er de afgelopen jaren nog wedstrijden in de hoogste klasse van ons voetbal vervalst zijn. Volgens de ondernemer zijn er “rare dingen gebeurd” in de titelrace van het seizoen 2013/2014, toen Anderlecht vanuit een verloren positie nog kampioen werd ten nadele van Standard, de club waar Duchâtelet op dat moment voorzitter van was.

De inhaalrace van Anderlecht in het seizoen 2013/2014 is zonder twijfel de strafste remonte in de vaderlandse competitie van de laatste jaren. Paars-wit ging op de eerste speeldag van Play-Off 1 meteen verliezen op het veld van leider Standard, waardoor het negen matchen voor het einde acht punten achterstand telde op de Rouches en slechts vierde stond. Toch werden de Brusselaars nog kampioen.

Duchâtelet, op dat moment eigenaar van Standard, gelooft echter niet dat die straffe remonte er zomaar is gekomen. “Er zijn toen rare dingen gebeurd”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “We hadden een riante voorsprong, maar die slonk zienderogen. Ik heb toen al gezegd dat er iets niet klopte, maar het is nooit deftig onderzocht. Er zijn nochtans twee matchen van Anderlecht in die play-offs die verdacht zijn. Ik kan niet zeggen welke. Bekijk de matchen, dan kom je er zelf wel achter.”

Nu bekendraakte dat KV Mechelen en Waasland-Beveren vorig seizoen het resultaat van een match hadden proberen beïnvloeden, vindt Duchâtelet niet dat hij nog langer moet zwijgen. De ondernemer, die dertien jaar geleden ook al klokkenluider was in de zaak rond gokchinees Zheyun Ye, verkocht inmiddels voetbalclubs Standard en STVV en stapte, naar eigen zeggen, “gedegouteerd” uit het voetbal.