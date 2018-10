Nieuwe klap voor Leko: makelaar Club Brugge-trainer aangehouden

Nog maar net is Ivan Leko vrijgelaten en bevestigd als trainer van Club Brugge, of de Kroaat heeft af te rekenen met een nieuwe klap. Dragan Siljanoski, ex-speler van Antwerp en manager van Leko, is aangehouden in de zaak “Propere Handen”. Dat vernamen wij uit goede bron. Bij Club Brugge beweren ze dat Leko gebroken had met de Macedoniër.

Siljanoski is de negende figuur die in de cel moet blijven op last van de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwaspraktijken. De Macedonische ex-speler van Antwerp is ook bekend als manager van huidig Anderlecht-spits Ivan Santini.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden ook spelersmakelaars en spilfiguren Mogi Bayat en Dejan Veljkovic aangehouden, net zoals makelaar Karim Mejjati en scheidsrechter Bart Vertenten. KV Mechelen zit in slechte papieren, want financieel directeur Thierry Steemans en mede-eigenaar Olivier Somers zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst, terwijl dat ook geldt voor ex-advocaat Laurent Denis en de echtgenote van Veljkovic. Dinsdag zouden de aangehouden verdachten voor de raadkamer moeten verschijnen.

Bayat enkel beschuldigd van witwassen

Makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werden allebei aangehouden. Veljkovic kwam als allerlaatste aan de beurt en is in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en private omkoping, zowel actief als passief. Bayat werd enkel in verdenking gesteld van witwassen. Daarmee lijkt Veljkovic dé sleutelfiguur in het onderzoek te zijn. Ook zijn echtgenote werd aangehouden, maar haar betrokkenheid is nog onduidelijk.

LEES OOK: Wie is wie? Na helse nacht in Tongeren: acht kopstukken aangehouden (N+)

Scheidsrechter Bart Vertenten werd onder aanhoudingsbevel geplaatst door de onderzoeksrechter. Hij wordt beschuldigd van corruptie en van lid te zijn van een criminele organisatie. De KBVB maakte al bekend dat Vertenten en zijn collega Sébastien Delferière geschorst worden.

Daarnaast blijft makelaar Karim Mejjati aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, maar niet van criminele organisatie of matchfixing. In tegenstelling tot Club Brugge-coach Ivan Leko, die zich ook moet verantwoorden voor witwassen, werd Mejjati dus niet vrijgelaten.

Twee bestuurslui KV Mechelen zitten vast

KV Mechelen maakte zich mogelijk schuldig aan matchfixing. De club zou geprobeerd hebben om wedstrijden in de degradatiestrijd van vorig seizoen te beïnvloeden. Financieel directeur Thierry Steemans en mede-eigenaar Olivier Somers werden daarvoor onder aanhoudingsbevel geplaatst. Sportief directeur Stefaan Vanroy is voorwaardelijk vrijgelaten door de onderzoeksrechter.

Verder blijft voormalig advocaat Laurent Denis aangehouden, maar het is onduidelijk waarvan hij in verdenking wordt gesteld. Over het lot van makelaar Walter Mortelmans, die zich mogelijk aan matchfixing schuldig maakte, is nog niets bekend.