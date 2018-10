Rechter laat een aanklacht tegen Weinstein vallen na valse getuigenis

In New York heeft een rechter donderdag een van de zes aanklachten tegen de voormalige Hollywood-producer Harvey Weinstein geschrapt. Hij kwam in opspraak na verschillende beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een kleine overwinning voor de verdediging, die wil dat het openbaar ministerie het volledige dossier seponeert.

De zes aanklachten zijn gebaseerd op de getuigenissen van drie vrouwen. De rechter heeft nu de beschuldigingen van een van die vrouwen, de actrice en zangeres Lucia Evans, geschrapt uit het dossier omdat twijfel was ontstaan over de juistheid van de verklaringen, waardoor een van de zes aanklachten vervalt.

Gelogen

Het weren van de beschuldigingen komt er op vraag van de verdediging, die stelt dat Evans gelogen heeft over haar ontmoeting met Weinstein. In haar getuigenis vorig jaar in het tijdschrift The New Yorker zei Evans dat ze in 2004 door Weinstein verplicht werd tot orale seks. Volgens Amerikaanse media diende de verdediging echter een document in waaruit zou blijken dat Evans wel degelijk fellatio verrichtte bij Weinstein, maar dat ze dat vrijwillig deed om een filmrol te krijgen.

Daarnaast stelden de advocaten dat een rechercheur de zaak heeft beïnvloed door een getuige te verhinderen om verklaringen af te leggen over “onjuistheden” in het verhaal van Evans.

De vijf andere aanklachten tegen Weinsten blijven gelden. Die zijn gebaseerd op de beschuldigingen van twee vrouwen die door Weinstein verkracht zouden zijn in 2006 en 2013. De voormalige producent ontkent zelf alle beschuldigingen.