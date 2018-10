Sven Mary niet te spreken over manier waarop voetbaldossier wordt aangepakt: “Het moet allemaal rap-rap-rap gaan”

Strafpleiter Sven Mary hekelt de manier waarop het gerecht de voorbije dagen te werk is gegaan in het gigantische dossier naar fraude en corruptie in het Belgische voetbal. “Men zou beter eerst even met kennis van zaken spreken in plaats van alles rap-rap-rap te willen doen.”

Mary staat in voor de verdediging van voetbalmakelaar Karim Mejjati, die de voorbije nacht officieel is aangehouden. Al is de strafpleiter niet te spreken over de manier waarop dat is gebeurd. “Iedereen spreekt in dit dossier en niemand kent de grond van de zaak. Dus vooraleer te spreken zou men beter eerst even nadenken en met kennis van zaken spreken. En dat had ik gehoopt van een onderzoeksrechter, die mijn cliënt diende te verhoren met kennis van zaken”, zegt Mary.

De strafpleiter doelt daarmee op het feit dat men om 21 uur nog een derde onderzoeksrechter heeft opgetrommeld die het dossier niet kende en een beslissing moest nemen over eventuele vrijheidsberoving. En daar was heel wat haast bij, omdat men binnen een termijn van 48 uur een eventueel aanhoudingsmandaat moest afleveren.

“Als België al 48 uur in rep en roer staat en als men er dan in slaagt om een aantal zaken niet geregeld te krijgen, dan heeft men een organisatorisch probleem. Daar moet de rechterlijke macht even stil bij staant”, zegt Sven Mary. “Het moet allemaal rap-rap-rap-rap gaan. Maar als men over dergelijke belangrijke handelingen zoals vrijheidsberoving moet beslissen, dan moet dat vooral met kennis van zaken zijn. ”