Hoofdkwartier N-VA besmeurd met verf en bloed: “Mawda, gedood door het beleid van N-VA”

Het partijsecretariaat van N-VA in de Koningsstraat in Brussel is besmeurd met een combinatie van rode verf en “iets wat op bloed lijkt”. Dat stelde het personeel vrijdagochtend vast bij aankomst. “Mawda, gedood door het beleid van de N-VA”, staat er in het Engels op geschreven. De partij heeft een klacht ingediend.

De vroege vogels aan het partijsecretariaat van N-VA, gelegen in de Koningsstraat in Brussel, troffen vrijdagochtend geen al te proper taferaal aan. “Mawda, killed by N-VA politics”, stond er te lezen op de grote ramen aan de voorkant van het gebouw. “Mawda, gedood door het beleid van de N-VA”, verwijzend naar het meisje dat doodgeschoten werd in een busje met migranten door de politie.

“Het is erop aangebracht met een combinatie van rode verf en iets dat op bloed lijkt”, zei Bram Bombeek, woordvoerder bij de partij, vanmorgen aan onze redactie. “Maar we hebben geen idee wie dit gedaan kan hebben. De politie is op de hoogte en zal de zaak bekijken. Wij gaan zeker een klacht indienen.”

Het N-VA-partijsecretariaat besmeurd met varkensbloed.



Alle meningen zijn welkom, behalve als ze niet links zijn. #Ranzig pic.twitter.com/NJkteJBfFy — Iben Sempels (@Sempels_Iben) 12 oktober 2018

Die klacht werd even later effectief ingediend. “Dit soort vandalenstreken hoort niet in een democratie”, aldus een andere woordvoerder. “Het moet gaan over ideeën en argumenten. Laat ons tot zondag in die geest blijven.”

Voor staatssecretaris Theo Francken is duidelijk wie er achter zit. “Extreemlinks en opengrenzenactivisten worden agressiever en agressiever. Links mag alles”, schrijft hij op Twitter.