Zijn dood inspireerde een hele beweging, 20 jaar later vinden zijn assen eindelijk hun laatste rustplaats

Vastgebonden aan een houten hek werd de 21-jarige Matthew Shepard ondertussen 20 jaar geleden in elkaar geslagen, enkel en alleen omdat hij homo was. Hij werd 18 uur later gevonden door een fietser die dacht dat het een vogelverschrikker was. Enkele dagen later zou hij overlijden in het ziekenhuis. Zijn gruwelijke dood bleef echter niet zonder gevolg. De ouders van Matthew hebben zich samen met zijn vrienden verenigd om ervoor te zorgen dat zoiets geen enkel ander mens moet overkomen. Hun roep om gelijkheid werd gehoord tot in Washington, waar Matthew 20 jaar na zijn dood ook begraven zal worden.

Op 7 oktober 1998 werd Matthew Shepard, een jonge twintiger die heel actief was in de holebi-vereniging op zijn universiteit, door twee mannen mee uit een club gelokt. Aaron McKinney en Russel Henderson hadden zich voorgedaan als twee homo mannen en doorheen de avond het vertrouwen van Matthew gewonnen. Nietsvermoedend volgde hij hen naar buiten, zijn dood tegemoet.

Ze namen hem mee naar een afgelegen, landelijk gebied. Daar sloegen ze hem verrot, bonden ze hem vast aan een houten hek en lieten ze hem voor dood liggen in de kou. Na 18 uur passeerde er een toevallige fietser die het slappe lichaam van de jongen van ver aanzien had voor een vogelverschrikker. Toen hij dichterbij kwam zag hij wat er echt aan de hand was en werd Matthew in ijltempo naar het ziekenhuis gevoerd. Vier dagen later zou hij er bezwijken aan zijn verwondingen.

De dood van Matthew werd ook in een emotionele documentaire en een toneelstuk gegoten. Video: Matt Shepard is a friend of mine

De gruwelijke moord op de jongen schokte niet alleen het landelijke Laramie, maar de hele Verenigde Staten. Holebirechtenbewegingen over het hele land zagen in zijn dood het teken dat er dringend nood was aan verandering. In 1998 waren er namelijk geen wetten die mensen specifiek beschermden tegen haatmisdrijven omwille van seksuele geaardheid.

Bill Clinton bij zijn toespraak voor de wet tegen haatmisdrijven tegen holebi’s. Foto: Š Richard Ellis

Nooit durven begraven

In plaats van hun verdriet in stilte te verwerken besloten de ouders van Matthew dan ook dat hun stilte niemand zou helpen. Ze werden de vurigste voorvechters van gelijke rechten voor holebi’s en de bescherming tegen haatmisdrijven. Hetzelfde jaar nog maande Bill Clinton de Amerikaanse senaat aan om een wet op haatmisdrijven tegen holebi’s goed te keuren. Ter nagedachtenis van hun zoon richtten ze ook de Matthew Shepard Foundation op, een stichting die zich inzet voor holebirechten.

Ondanks, of misschien wel dankzij, de grote symbolische waarde die Matthew kreeg voor de holebibeweging hebben zijn ouders de assen van hun zoon jarenlang niet durven begraven. Aan de ene kant wilden ze geen plaats creëren die tot bedevaarten zou leiden - want hun zoon kreeg al snel de status van martelaar van de holebibeweging, maar ze waren ook bang dat zijn graf geschonden zou worden door extremisten. De Westboro Baptist Church, vooral bekend om zijn homohaat en anti-abortus-standpunten, heeft een groot deel van haar reputatie gehaald uit de protesten bij de uitvaart van Matthew.

20 jaar na zijn dood hebben zijn ouders dan toch het besluit genomen hun zoon te begraven. Zijn resten zullen in de Washington National Cathedral in de crypte geplaatst worden, die niet toegankelijk is voor publiek. Het is een manier om zijn nagedachtenis te eren zonder die bloot te stellen aan vandalisme. Matthew zal er rusten naast mensen als Woodrow Wilson, John McCain en Helen Keller.