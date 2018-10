De Vlaming die de strijd wil aangaan met Tesla-baas Elon Musk: “Onze batterij is efficiënter”

Je eigen stroom produceren én opslaan om te gebruiken wanneer het je uitkomt: het kan al met de thuisbatterij van Tesla, maar straks ook met een nieuw systeem van Belgische makelij. De Antwerpse start-up Lifepowr ­belooft zelfs een betere oplossing, die huishoudens onafhankelijk zal maken van distributienet of energiebedrijf.

De ‘Lifepowr IO’ komt pas in 2020 op de markt, maar wordt volop getest in verschillende omstandigheden. Afgelopen zomer werkte een team van Lifepowr op locatie in Portugal al volledig autonoom, dankzij ...