Driemaal brand gesticht in woning van hoofdinspecteur: politie zoekt getuigen

In maart van dit jaar ging de woning in vlammen op. De politie is nu op zoek naar getuigen. Foto: tlg

Brugge - Zeven maanden nadat drie keer in drie maanden brand werd gesticht in de woning van een hoofdinspecteur van de politie in de Pieter De Conincklaan in Brugge, verspreidt de onderzoeksrechter een opsporingsbericht. Daarin wordt een oproep gedaan naar getuigen die iets opgemerkt kunnen hebben.

In de woning werd begin dit jaar in amper drie maanden tijd drie keer brand gesticht. En opvallend: een hoofdinspecteur van de lokale politie had het huis net gekocht. Pas nadien sloeg de dader toe, dus leek het op een persoonlijke afrekening. Maar de politie kreeg sindsdien geen verdachte in het vizier en schakelt daarom de hulp van burgers in.

De eerste brandstichting gebeurde in de nacht van 16 op 17 januari. Maar toen doofde het vuur snel. Hetzelfde gebeurde exact een week later. Ook toen was de schade in de woning zeer miniem. Maar bij de derde inbraak, van 20 op 21 maart, brandde het huis volledig af. Opmerkelijk is dat er telkens ingebroken en brandgesticht werd tijdens een dinsdagnacht.

Onderzoek zit vast

Het onderzoek naar de dader zit muurvast. Daarom verspreidde de onderzoeksrechter donderdag een opsporingsbericht. “Aan iedereen die getuige was van verdachte handelingen op het moment van de feiten of die een of meerdere daders heeft gezien in de nabijheid van de brand, wordt gevraagd om zich kenbaar te maken”, klinkt het. Als u informatie heeft over de brandstichtingen kan u de speurders contacteren via het gratis telefoonnummer 0800-30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.