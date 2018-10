Zwangere moeders bieden baby’s te koop aan via Instagram voor 850 euro: vier mensen opgepakt

De politie van Java is bij vier zwangere vrouwen binnengevallen, nadat ze hun baby’s te koop aanboden via een Instagramprofiel. Eén van de vrouwen was 22 jaar en wilde haar kindje verkopen aan 850 euro. Dat meldt de Indonesische politie in de lokale pers.

Op de Instagrampagina waren foto’s te zien van zwangere vrouwen, die met een masker onherkenbaar waren gemaakt. De beelden werden afgewisseld met echo’s en foto’s van bayb’s, die namen kregen als ‘C10’. Het account had maar liefst 761 volgers.

“Dit account is aangemaakt om familieproblemen op te lossen, waar ongetrouwde zwangere vrouwen mee te kampen krijgen”, stond er te lezen. Zonder echtgenoot een kindje krijgen, is een groot taboe in het land, net zoals abortus. Minstens vier mensen maakten zwaar misbruik van de angst van de zwangere vrouwen om een babyhandel op te zetten.

“Er zijn zeker drie baby’s verkocht”, zo verklaart Frans Barung Mangera, de woordvoerder van de politie op Java, aan Tribune Jumat. Dat bleek na de arrestatie van vier spilfiguren: een 29-jarige man die de Instagrampagina onderhield, een vroedvrouw en een koper. Ook de 22-jarige mama uit Surabaya, die haar kind voor 850 euro wilde verkopen, is opgepakt.

Bij de arrestaties zijn vervalste adoptiepapieren, smartphones met bewijsmateriaal en een grote hoeveelheid geld in beslag genomen. Het WhatsApp-nummer op het Instagramprofiel is ondertussen gedeactiveerd, de pagina op het sociale medium nog niet. Alle verdachten hangt een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd.