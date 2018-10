PS’er noemt N-VA in brief ondemocratisch: “Heeft banden met zij die heimwee hebben naar fascisme”

Koekelberg - De N-VA is geschandaliseerd door een Nederlandstalige open brief van PS-kamerfractieleider en lijsttrekker in Koekelberg, Ahmed Laaouej, waarin hij de Vlamingen van Koekelberg aanmaant te stemmen voor een “een lijst die gehecht is aan de democratische waarden... wat dus de N-VA uitsluit”. Verder beweert hij dat de N-VA banden heeft “met zij die heimwee hebben naar het fascisme.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe en Koekelbergs lijsttrekker Honorata Andrzejewska reageren ontzet: “Het politiek debat verlaagt zich tot scheldpartijen en valse beschuldigingen. Het is onaanvaardbaar dat een PS-kamerlid de grootste partij van België beschuldigt van banden met het fascisme.” Ze kregen de brief in handen van inwoners van Koekelberg die hun ongenoegen over de inhoud van de brief lieten blijken. “Het is onaanvaardbaar dat een PS-kamerlid het nodig vindt om de grootste partij van Vlaanderen én zelfs van België te beschuldigen van een gebrek aan democratische waarden en van banden met het fascisme”, vindt Vanlouwe.

De partij vermoedt dat de zenuwen gespannen zijn bij de PS door de goede peilingen van de N-VA in Brussel. Honorata Andrzejewska: “De N-VA is als Vlaamse partij zichtbaar aanwezig in de Brusselse gemeenten. De angst bij de PS voor de N-VA moet bijzonder groot zijn om de partij én haar vele kiezers uit Brussel en de rest van Vlaanderen te beschuldigen van een gebrek aan democratische ingesteldheid en banden met het fascisme. Het politiek debat verlaagt zich tot scheldpartijen en valse beschuldigingen”.