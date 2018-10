Waar staan we nu in “Operatie Propere Handen”?

Drie dagen na het uitbarsten van de grootste bom in de Belgische voetbalwereld sinds de befaamde Gokchinees zitten negen vermeende kopstukken in de cel. En zitten clubs als KV Mechelen en Waasland-Beveren met dank aan dubieuze makelaars diep in de penarie. En zit ook trainer Ivan Leko - hoewel vandaag terug op het trainingsveld - met een serieus perceptieprobleem.