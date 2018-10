Verdachte bekent dat hij Bulgaarse journaliste sloeg, maar ontkent haar vermoord of verkracht te hebben

De 20-jarige Bulgaar die verdacht wordt van de moord op de Bulgaarse journaliste en presentatrice Viktoria Marinova, moet binnen de tien dagen van Duitsland worden overgeleverd naar Bulgarije. Dat heeft een rechtbank in Celle beslist, zo heeft de procureur-generaal van de stad in Nedersaksen bekendgemaakt.

Het lijk van Marinova werd zaterdag ontdekt in een park aan de oever van de Donau in de stad Roese, in het noorden van Bulgarije. De 30-jarige journaliste was daar gaan joggen. Ze werd verkracht.

Aanvankelijk werd een Roemeen opgepakt, die eerder deze week al werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen. Dinsdag werd een 20-jarige Bulgaar opgepakt in de Duitse stad Stade, die ondertussen al gedeeltelijke verklaringen aflegde, aldus de procureur-generaal van Celle. De verdachte geeft toe dat hij Marinova afgelopen zaterdag in het bewuste park geslagen heeft en haar in de struiken heeft gegooid, maar ontkent haar te hebben vermoord. Hij zegt ook dat hij Marinova niet verkracht of bestolen heeft.

Op basis van de verklaringen van de verdachte gaat het Duitse gerecht niet uit van een politiek geïnspireerd motief.