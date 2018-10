Waasland-Beveren stelt tijdelijk nieuwe voorzitter aan na voetbalschandaal

Jozef Van Remoortel van Remo Friet is tijdelijk opnieuw voorzitter van Waasland-Beveren. Hij neemt over van Dirk Huyck, die door het federaal parket in verdenking gesteld werd van omkoping en criminele organisatie. Huyck en CEO Olivier Swolfs zouden betrokken zijn geraakt bij een poging tot omkoping van de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren van vorig seizoen. Bij Beveren zijn ze ervan overtuigd dat hen niets te verwijten valt, waardoor ze ook geen degradatie vrezen.

Het bestuur van Waasland-Beveren staat nog als één man achter hun voorzitter Dirk Huyck en CFO Olivier Swolfs. Een degradatie vrezen ze op de Freethiel helemaal niet. Voorwaarde voor de vrijlating van het duo was wel dat ze geen contact zouden opnemen met mensen van KV Mechelen of Waasland-Beveren - hun eigen club - waardoor ze uiteraard voorlopig hun functie niet kunnen uitoefenen. Daardoor neemt ondervoorzitter Jozef Van Remoortel in de tussentijd de honneurs waar.

“Waasland-Beveren is geen stuurloos schip”, verduidelijkt persverantwoordelijke Martijn De Jonge. “Er lopen hier genoeg competente mensen rond die hun rol tijdelijk kunnen overnemen. Het bestuur en het personeel trachten dat collectief op te vangen. Of Waasland-Beveren financieel verder kan zonder Huyck en Swolfs? Uiteraard, ze mogen hun functie als bestuurder van de club niet uitvoeren, maar dat staat los van de financiële voorzieningen.”

Roef weer op training: “Hij was erg onder de indruk”

Doelman Davy Roef was werd ook verhoord door het parket, maar was vrijdagochtend gewoon weer op training bij de club. “Voor hem is er ook niets veranderd, hij is gewoon verhoord”, aldus De Jonge. “Hij werd gisterenmorgen om 8 uur opgehaald door de politie en ’s avonds om 23.15 uur was hij terug thuis. Maar het verhoor op zich heeft maar een half uurtje geduurd. Hij werd ondervraagd als getuige over die bewuste wedstrijd. Er wordt hem niks ten laste gelegd. Natuurlijk was Davy erg onder de indruk. Logisch, als de politie onverwacht voor je deur staat. Anderzijds reageerde hij heel volwassen. Het bewijs dat hij heel sterk in zijn schoenen staat en dat hij hier als persoon gegroeid is. Vanmorgen op training was hij alweer scherp. De competitiematch van volgende week vrijdag tegen Club Brugge komt dus niet in het gedrang voor hem.”