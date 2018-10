Fraudeschandaal breidt zich uit naar Servië: ex-topspits Kezman in het vizier, mogelijk witwassen van 30 miljoen euro

Kezman is voorpaginanieuws in Servië. Foto: belga/Kurir

Het Belgische voetballandschap staat al enkele dagen in rep en roer door een groot fraude- en matchfixingschandaal. Het onderzoek naar het witwassen van geld en financiële fraude lijkt echter uit te breiden naar heel Europa. Vooral in Servië - waar deze week ook huiszoekingen plaatsvonden - is er een schandaal aan het uitbarsten. Ex-topspits Mateja Kezman komt daar namelijk in het vizier van het gerecht. Hij is mogelijk betrokken bij het witwassen van 30 miljoen euro. Dat meldt het Servische Kurir op basis van een dossier dat het kon inkijken. Kezman blijkt een zakenpartner te zijn van… Dejan Veljkovic.

Het dreigt één van de grootste onderzoeken naar fraude te worden in het Europese voetbal. In België zitten momenteel makelaars Mogi Bayat, Karim Mejjati en Dejan Veljkovic achter de tralies. Terwijl laatstgenoemde ook betrokken is bij het mogelijk beïnvloeden van wedstrijden, geldt voor alle drie dat ze beschuldigd worden van het witwassen van geld. In het kader van dat onderzoek werden ook enkele arrestaties verricht. De in Servië opgepakte familieleden van Veljkovic werden intussen vrijgelaten, hun getuigenissen worden overgemaakt aan het Belgische gerecht. Er loopt nog wel een uitleveringsbevel voor de opgepakt Uros Jankovic, zakenpartner van Kezman en Veljkovic.

De drie zouden zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan het witwassen. Het Servische medium Kurir kon een dossier inkijken en meldt dat het om maar liefst 30 miljoen euro gaat. Er zou onder meer gefoefeld zijn met de transfer van Sergej Milinković-Savić, die door Kezman vertegenwoordigd wordt. Genk haalde de middenvelder in 2014 voor amper 1 miljoen euro weg bij Vojvodina, een jaar later cashte het maar liefst 9 miljoen euro toen hij naar Lazio trok. Daar kwam vorig jaar nog eens 9 miljoen euro bij, toen de Italianen de doorverkoopclausule afkochten. Bij de overgang van Vojvodina naar Genk zou Kezman een aanzienlijk bedrag in eigen zak hebben gestoken.

Een arrestatiebevelvoor Kezman volgde er nog niet, maar Kurir acht de kans bestaande dat dat nog volgt. Het onderzoek loopt in ieder geval nog.

Milan Jovanovic reageert geschokt

Ondertussen regent het reacties op alle onthullingen. Zo is Milan Jovanovic, ex-speler van Standard en Anderlecht - geschokt. Dejan Veljkovic bemiddelde destijds bij zijn overgang van Liverpool naar paars-wit. “Ik ken hem, hij regelde mee mijn transfer toen en alle afspraken werden gerespecteerd”, getuigt de voormalige aanvaller in Kurir. “Wat de matchfixing betreft: ik kan niet geloven dat zoiets in België gebeurt. Ik vind het ongelooflijk, omdat ik daar jaren speelde. Ik zal diep teleurgesteld zijn als het allemaal waar blijkt te zijn. Ik herhaal dat ik geen problemen met hem had, hij werd beschouwd als een uitstekend makelaar.”

