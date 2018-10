Al 200 gevallen van ebola in oosten van Congo

In het oosten van Congo zijn al 200 mensen besmet geraakt met het ebolavirus, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag meegedeeld in Genève. De epidemie lijkt zich sneller te kunnen verspreiden door de slechte veiligheidssituatie in de omgeving van de stad Beni.

Volgens de WHO werden er 165 bevestigde gevallen geregistreerd. Daarnaast zijn er ook 35 waarschijnlijke gevallen. Bij de besmettingen bevinden zich ook twintig gezondheidsmedewerkers. Sinds augustus zijn al 125 mensen gestorven aan de ziekte.

De laatste weken werden 35 nieuwe gevallen gesteld in Beni, dat het zwaarst getroffen werd. “De toename van de onveiligheid in de stad is een van de redenen”, klinkt het bij WHO.

Het Congolese ministerie van Gezondheid toont dit ook aan door te verwijzen naar een lijk dat korte tijd ontvreemd werd. Normaal gezien moeten de lijken van ebolaslachtoffers snel worden begraven, om besmettingsgevaar te voorkomen. Maar in Beni, waar een deel van de bevolking vijandig staat tegen de hulpverleners, liep dat mis. De bestuurder van de lijkwagen moest onderweg naar de begraafplaats afwijken van zijn route en bracht het lichaam van een ebola gestorven gebouw naar het familieperceel. Jongeren uit de buurt gebruikten daarna geweld tegen de veiligheidsdiensten die het lijk wilden terugbrengen. De familie bracht het lichaam uiteindelijk pas na vele uren naar het kerkhof. De betrokken familieleden werden donderdag ingeënt tegen de ziekte.

In totaal werden al meer dan 15.000 mensen gevaccineerd.