Hoofdaandeelhouder KV Mechelen stelt spelers gerust na matchfixing-schandaal

Ondanks het feit dat KV Mechelen in het oog van de storm staat in het matchfixing-schandaal dat losbarstte in de Belgische hoogste klasse, hebben de spelers vrijdag wel gewoon getraind. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx sprak de spelers en de staf toe. Hij stelde hen ook gerust over hun contracten: de financiële continuïteit van de club is en blijft gewaarborgd.

Het federaal parket kwam donderdagmiddag op een persconferentie met pijnlijk nieuws voor alle fans van KV Mechelen: het beschikt over aanwijzingen dat spelersmakelaar Veljkovic in samenspraak met bestuursleden van KV Mechelen de uitslagen van twee wedstrijden “zou beïnvloed hebben of op zijn minst geprobeerd hebben”.

Het nieuwtje sloeg in als een bom: KV Mechelen riskeert ernstige straffen - van degradatie tot zelfs schrapping van de bondslijsten. De supporters trokken dezelfde avond nog in protest naar het stadion.

Hoofdaandeelhouder stelt iedereen gerust

Eén dag later hebben de spelers dus gewoon getraind, zij het achter gesloten deuren. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx sprak de spelers en de staf toe. Hij stelde hen ook gerust over hun contracten: de financiële continuïteit van de club is en blijft gewaarborgd. Ook mensen die obligatielening zijn aangegaan voor de bouw van de tribune moeten zich volgens club geen zorgen maken.

De spelers van KV Mechelen krijgen nu een weekend vrij en worden maandag weer op training verwacht. Ze gaan ervan uit dat competitie wordt hervat en dat ze volgende week zondag dus tegen Beerschot Wilrijk moeten spelen. Tot maandag heeft club wel persstop ingelast. Spelers, staf en bestuur weigeren nog commentaar te geven op de zaak.