Aartsbisschop van Washington treedt terug na beschuldiging van toedekken seksueel misbruik

De Amerikaanse kardinaal Donald Wuerl, die ervan beschuldigd wordt feiten van seksueel misbruik door priesters in de doofpot te hebben gestopt, is teruggetreden als aartsbisschop van Washington. Dat heeft het Vaticaan vrijdag meegedeeld.

Het verzoek van de kardinaal om een stap terug te zetten, werd goedgekeurd door Paus Franciscus, zo meldt het Vaticaan.

De 77-jarige Wuerl was onder vuur komen te liggen na de publicatie van een rapport door de gerechtelijke diensten van Pennsylvania in augustus. Daarin wordt melding gemaakt van feiten van misbruik door 301 priesters, over een periode van zeventig jaar. Meer dan duizend minderjarigen werden slachtoffer van het misbruik. De kardinaal, die van 1988 tot 2006 bisschop was van Pittsburgh (Pennsylvania), werd in dat rapport aangeduid als een van de kerkleiders die een rol speelde bij het toedekken van de feiten.

Op basis van dat rapport hadden heel wat mensen geëist dat Wuerl zou opstappen. In september had de kardinaal al bekendgemaakt dat hij van plan was om zijn ontslag aan te bieden bij de paus.

Het is al de tweede keer dat een Amerikaanse kardinaal zich moet terugtrekken wegens het doodzwijgen van seksueel misbruik. In 2002 had ook kardinaal Bernard Law ontslag genomen als gevolg van een schandaal in Boston.