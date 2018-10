Ex-topspurter Usain Bolt maakt indruk als voetballer: Jamaicaan scoort twee goals bij eerste basisplek (En het is niet na een spurt)

Here it is, @usainbolt , the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ?? #SWSvCCM #CCMFC ?? @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

Usain Bolt kan het ook als voetballer. De voormalige Jamaicaanse spurtbom scoorde bij zijn eerste basisplek bij de Central Coast Mariners meteen twee keer. Niet na een fameuze spurt, maar wel met een harde knal en een simpele binnentikker.

Na een succesvolle atletiekcarrière probeert de intussen 32-jarige Usain Bolt in Australië zijn voetbaldroom waar te maken. De Jamaicaanse wereldrecordhouder op de 100 meter sprint wil bij de eersteklasser Central Coast Mariners een profcontract versieren en bij zijn eerste basisplek maakte hij meteen indruk. In de voorbereidingsmatch tegen South West United, de A-League begint pas over enkele weken, trof hij meteen twee keer raak.

Bij zijn eerste goal was de Jamaicaan - hoe kan het anders - sneller op de bal dan zijn verdediger. Daarna maakte hij met een schijnbeweging plaats voor zijn schot en trapte de bal knap hard in de korte hoek binnen. Zijn tweede treffer was een simpele intikker na een klunzig misverstand tussen keeper en verdediger. “Ik ben blij dat ik de wereld kan tonen dat ik vooruitgang boek”, vertelde Bolt achteraf. “Bij mijn eerste basisplaats meteen twee goals scoren: nice. Ik ben heel blij een Mariner te zijn. Ik doe hard mijn best om een stek in het team te krijgen.”

BOLT HAS HIS BRACE! ??



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC ?? @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V — Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 oktober 2018

