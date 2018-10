Wegpiraat met vijf jaar rijverbod doet ultieme poging: “Onbekende date zat aan stuur, hij was mijn type niet”

Appels / Dendermonde - Opmerkelijk verhaal vrijdag in de politierechtbank van Dendermonde. Een man die was veroordeeld tot vijf jaar rijverbod voor roekeloos rijgedrag op de E40 beweerde dat zijn stuur was overgenomen door een ‘onbekende man’ waarmee hij op date was.

Het verhaal dat Stanislav T. aan politierechter Peter D’Hondt kwam vertellen om van zijn rijverbod van vijf jaar én levenslange rijongeschiktheid af te geraken, ging als volgt. “Ik had die bewuste dag een afspraakje met een man versierd via de datingsite bullchat”, stak hij van wal. “Eerst hadden we afgesproken in Gent, maar we wilden naar een meer discrete plek gaan. Daarom namen we mijn wagen en reden we naar een café ergens tussen Wetteren en Erpe-Mere. Daar dronk ik zes glazen gin tonic waardoor ik absoluut niet meer in staat was om nog met de auto te rijden. Mijn date nam daarom het stuur over maar reed bijzonder gevaarlijk op de E40. Ik vroeg hem om langzamer te rijden, maar dat deed hij niet.”

De auto van T. werd opgemerkt door een politie-inspecteur in burger. Die zag hoe de bestuurder ervan roekeloos over de snelweg reed en auto’s inhaalde om vervolgens meteen terug in de remmen te gaan. “Op een bepaald moment moesten bijna alle andere bestuurders stoppen om een ongeval te vermijden”, stond er te lezen in het proces-verbaal.

Ondanks het feit dat Stanislav T. meer dan zeven uur met zijn date onderweg was geweest, beweerde hij in de politierechtbank niet meer te weten wie hij precies was. “Ik date redelijk veel”, zei hij. “Het enige wat ik mij nog herinner was dat het een getrouwde Algerijn was die ‘Mehmet’ heette. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Hij was helemaal mijn type niet. Ik was door zijn rijgedrag ook bang in mijn eigen auto.”

Politierechter D’Hondt gaf T. de opdracht om thuis uit te zoeken wie die bewuste man was geweest om alsnog zijn hachje te redden. Slaagt hij daar niet in, dan lijkt een bevestiging van zijn straf de enige uitkomst. “Ik vrees dat ik hem niet zal vinden”, zei T. nog. “Alle profielen op die datingsite zijn anoniem.”