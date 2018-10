Tool van NMBS moet mensen met verstandelijke beperking helpen om de trein te nemen

De NMBS heeft een tool uitgewerkt die mensen met een verstandelijke beperking moet helpen om de trein te nemen. ‘Ik durf de trein te nemen’ staat online en werd speciaal ontworpen voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en hun begeleiders, meldt de vervoersmaatschappij vrijdag in een mededeling.

“Voor deze reizigers kan het moeilijk zijn om hun weg te vinden in de grote stations, om de juiste informatie te vinden en te lezen, de automaat te gebruiken om een ticket te kopen, hulp te vragen of om zich aan te passen bij onverwachte omstandigheden, zoals een spoorverandering”, zegt de NMBS. Die stelde daarom de leergids ‘Ik durf de trein te nemen! Mijn leergids om alleen te reizen’ samen.

De tool werd speciaal ontworpen voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en hun begeleiders (familie, maatschappelijk assistent, opvoeder...). De gids kan worden gedownload en aangepast aan de specifieke behoeften van elke reiziger en aan de treinreis die hij of zij wil maken. De gids is geïllustreerd, geeft de informatie in aangepaste taal en bestaat uit drie delen.

Het eerste deel beschrijft in detail de verschillende stappen van een treinreis. Het tweede deel bestaat uit een afdrukbaar kaartje om hulp te vragen. Het derde deel beschrijft hoe je moet handelen en bij welk NMBS-personeel je terecht kunt in geval van onvoorziene omstandigheden of problemen, of als de situatie niet veilig is in het station, op het perron en aan boord van de trein.