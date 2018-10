Vriendin scheidsrechter Vertenten reageert emotioneel: “Bart deed niets verkeerd”

In januari trouwt Hetty Boons met scheidsrechter Bart Vertenten. Maar de radioloog blijft voorlopig aangehouden. Hetty is hem al gaan bezoeken in de cel in Tongeren. “Zijn levensdroom is kapot om niets”, zegt ze.

De West-Vlaamse Hetty Boons (32) is al vijf jaar samen met de Brusselse radioloog/scheidsrechter Bart Vertenten. In sportmiddens is ze vrij bekend als lange afstandsloopster. In haar jongere jaren won Hetty Boons een schoonheidswedstrijd, waardoor ze een tijdlang model was voor ondergoedfabrikant Sloggi.

Bekijk hier de getuigenis van Hetty Boons

Hetty Boons en Bart Vertenten verschenen soms samen in de media. Zoals bijvoorbeeld op de rode loper voor de verkiezingen van de Voetballer van het Jaar. Momenteel werkt Hetty bij Sport Vlaanderen als carrièrebegeleidster topsport & studie. Het koppel woont in een Brusselse gemeente.

Niets mee te maken

Aan VTM-nieuws vertelde een geëmotioneerde Hetty Boons over hoe verrast ze is door wat er allemaal gebeurt. “Die jongen wordt beschuldigd van iets waar hij niets mee te maken heeft. Heel zijn carrière -, zijn levenswerk is kapot om niets. Dat is super erg. Hij wordt aan de schandpaal gehangen. Het eerste moment toen ik het hoorde waarom ze hem hadden meegenomen, was ik gerust. Ik dacht: okay hij heeft daar niets mee te maken. Die komt elk moment weer thuis. Ik zat er niet mee in.”

Maar het liep anders. Bart Vertenten is nog steeds aangehouden. Zijn vriendin ontkent niet dat Bart de makelaar Veljkovic kent. “Ze praatten maar dan als voetbalkenners onder elkaar. Maar daarom manipuleer je nog geen wedstrijd. Mijn papa is Club-supporter. Daarom gaat Bart toch niet voor Club fluiten. Wat is dat voor zever.”

“Bart is een professional. Hij leefde voor zijn sport. Sport was alles. Hij staat 100 procent recht in zijn schoenen.”