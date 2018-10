Meisje (3) komt onder wielen van bus terecht en raakt zwaargewond

Hoboken / Antwerpen - Een 3-jarig meisje is vanochtend in Hoboken ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een bus.

Aan halte Zwaantjes wilde een moeder rond 8.40 uur vanochtend de bus nemen, samen met haar dochter die ze aan de hand hield, en een baby in een kinderwagen.

“De moeder zette de kinderwagen op de bus, en wilde dan zelf opstappen met haar dochter. Op dat moment gingen net de deuren dicht, waardoor de vrouw met haar arm vast kwam te zitten. Haar dochter van net 3 jaar viel van het verhoogde perron, en kwam onder de wielen van de bus terecht. Ondertussen vertrok de bus”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie.

De bus reed nog even door, maar het waren de passagiers op de bus en op het perron die de chauffeur deden stoppen, waarop die snel aan de kant ging staan.“Het meisje raakte ernstig gewond aan het been, en werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht. Er is geen sprake van levensgevaar. Ook de moeder liep lichte verwondingen op.”