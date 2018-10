104-jarige vroeg nieuwe identiteitskaart aan om zondag te kunnen stemmen

Henriëtte Dejonghe (104) hoopt zondag haar dochter (74) mee binnen te krijgen in het stemhok. Elektronisch stemmen, dat schrikt wat af. De dochter zal wat moeten helpen, maar niet gaan stemmen is geen optie: “Ik was 35 toen vrouwen eindelijk stemrecht kregen. Ik heb me sindsdien nooit aan die plicht onttrokken.”

Terwijl veel Vlamingen uitvogelen hoe ze zondag hun stemplicht kunnen ontlopen, deed Henriëtte zware inspanningen om net wel te kunnen gaan stemmen. “Ik had een tijd geleden al gezien dat mijn identiteitskaart vervallen was. Ik dacht: ah laat maar ik heb toch geen nieuwe meer nodig. Maar wel om te gaan stemmen. Toen heb ik de procedure gestart voor een nieuwe identiteitskaart. Gelukkig komt de gemeente daarvoor aan huis. Ik heb nu een identiteitskaart die dertig jaar geldig is, dus tot 2048.”

Henriëtte Dejonghe woont in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Ze woont nog thuis. Helemaal zelfstandig, op de gelijkvloerse verdieping van een groot huis. Boven woont haar dochter Nicole die inmiddels ook al 74 is. “We hebben het concept van kangoeroewonen uitgevonden lang voor het woord bestond.”

Zatte fanfare

Politiek zit de Dejonghes in het bloed. Henriëttes grootvader stichtte de liberale partij in Sint-Pieters-Woluwe. Domenicus Dejonghe was een boer, die vond dat er te weinig werd gedaan voor zelfstandigen in de gemeente.

Domenicus Dejonghe zou 30 jaar in de gemeenteraad en provincie zetelen. Zijn kleindochter herinnert zich nog de fameuze campagnes van haar grootvader: de fanfare een vat trakteren en die toeterend door de gemeente sturen. Hoe langer ze speelden, hoe valser ze klonken.

Henriette kon lang niet voor haar eigen grootvader stemmen, als vrouw had ze geen stemrecht.

Henriëtte en nichtje Carla.

Zondag voor nichtje Carla

Zondag trekt Henriëtte Dejonghe naar de stembus in het schooltje, twee kilometer verderop. Haar dochter voert haar. “Het is mijn plicht te gaan stemmen”, zegt Henriëtte “al was het maar uit respect voor de strijd die vrouwen in 1948 eindelijk stemrecht gaf.”

Henriëtte weet al lang voor wie ze zal stemmen. Voor haar nichtje Carla Dejonghe. Die opkomt voor - hoe kan het ook anders - Open VLD.