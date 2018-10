Al elf bevestigde doden na orkaan Michael

Orkaan Michael heeft sinds hij woensdag aan land kwam in de Amerikaanse staat Florida al het leven gekost aan minstens elf mensen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de autoriteiten.

Eerder raakte al bekend dat Michael, ondertussen afgezwakt tot een tropische storm, vier dodelijke slachtoffers maakte in de staat Florida. In Georgia stierf dan weer een 11-jarig meisje toen een carport door het dak van haar woning viel. In North-Carolina stierf een man in zijn wagen.

Ondertussen meldde ook de rampenbestrijdingsautoriteiten van de staat Virginia dat daar vijf bevestigde doden zijn gevallen in verband met de doortocht van Michael.