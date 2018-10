Scheidsrechter getuigt anoniem: “Het is degoutant, bijna elke wedstrijd is voor de aftrap al gespeeld”

“Er wordt bijna geen enkele wedstrijd gespeeld zonder beïnvloeding of afspraken over wie zal winnen.” Een bij de Belgische voetbalbond aangesloten scheidsrechter doet dat onthutsende relaas bij RTL. De schuldigen zijn niet de mannen in het zwart, zo getuigt hij anoniem, wel de sterke mannen van de voetbalploegen.

Als het van de Belgische voetbalbond afhangt, zullen Sébastien Delferière en Bart Vertenten nooit nog een wedstrijd in het Belgische voetbal leiden. De twee scheidsrechters, van de beste die ons land rijk is, spelen naar verluidt een cruciale rol in het schandaal rond matchfixing in het Belgisch voetbal.“Het laatste baken van integriteit”, noemde onze chef Voetbal Ludo Vandewalle de scheidsrechters, en net daarom kwam de klap zo hard aan bij voetballiefhebbers.

Maar een anonieme getuigenis bij RTL toont aan dat het probleem mogelijk nog veel groter is dan we tot nog toe dachten. Een scheidsrechter, aangesloten bij de Belgische voetbalbond, getuigt er uitgebreid over beïnvloeding in het voetbal en de druk die voortdurend gezet wordt op de wedstrijdleiding.

Voorzitters

“Er wordt bijna geen enkele wedstrijd gespeeld zonder beïnvloeding of afspraken over wie mag winnen”, zegt hij. “Het zijn niet de scheidsrechters die de wedstrijden manipuleren, maar wel de bazen van de voetbalploegen. Zij kennen elkaar en spreken voor de match af: Het zou fijn zijn als je mij laat winnen, of Het zou goed zijn als ik mag verliezen.”

Of die afspraken zichtbaar zijn? Zeker, aldus de ref, je moet er gewoon op letten. “Een ploeg die een heel weekend met dezelfde spelers speelt en dan plots een krat met jongeren opentrekt en die in de ploeg zet. Of een ploeg die voortdurend voor het doel opduikt maar elke bal over knalt. Of de doelman die flatert: op dat niveau doet een keeper dat niet. Als het gebeurt, is het berekend.”

Winstpremie bij verlies

Volgens de anonieme getuigt betalen bazen van voetbalploegen bijvoorbeeld een winstpremie uit aan hun spelers wanneer ze verliezen. “Dat gebeurt van eerste tot derde klasse. Geen enkele scheidsrechter komt naar de wedstrijd met de ambitie om te manipuleren, maar er wordt enorm veel druk op hen uitgeoefend. Men doet ons begrijpen dat we eigenlijk niet veel keus hebben.”

Louche figuren in het voetbal die elke dag hun best doen om scheidsrechters te beïnvloeden zijn geen uitzondering. “Onder de vorm van geschenkjes, berichten op Facebook en WhatsApp, een oproep naar een vriend, op restaurant: ze bereiken ons wel. Soms dreigen ze ermee dat we nergens meer welkom zullen zijn als we die of die ploeg niet laten winnen.”

Onrechtstreekse corruptie

De scheidsrechters krijgen in aanloop naar de wedstrijden geregeld berichten van voorzitters of spelers. “Ik heb zoveel punten nodig en het zou leuk zijn als je me zou helpen, sturen ze dan. Of ze vragen om hen een gele kaart te geven of dat net niet te doen.”

Van bij de ontvangst in het stadion wordt de druk op de ref verhoogd, aldus de getuige. “De verantwoordelijke voor de scheidsrechters moet ons doen begrijpen welke richting de wedstrijd zal uitgaan. Daarna komt de voorzitter, met een stevige handdruk, en de belofte dat er daarna op restaurant gegaan kan worden of dat hij tickets heeft voor concerten of de bioscoop. Het is onrechtstreekse corruptie.”

Scheidsrechter zijn is een passie, maar toch laten velen zich vangen. “Na een match is het moeilijk om in de spiegel te kijken. Het is niet hiervoor dat we onze job uitoefenen. Voor ons is het ook een passie. Het is degoutant wat men ons laat doen. Daarom zit ik hier vandaag.”