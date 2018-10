"Dit systeem is beschamend", zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. Toch is niemand gewonnen voor een volledige afschaffing van de RSZ-korting die profvoetballers genieten.

Niet minder dan een half miljard euro aan RSZ-korting kreeg het Belgische voetbal de voorbije tien jaar, berekendeHet Nieuwsbladnog in maart, in een dossier over de (para)fiscale voordelen die het Belgische ...