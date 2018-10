Bejaarde man betaalt 2.300 euro voor laptop, maar krijgt croque monsieurtoestel

Nieuwpoort - De politie van Politiezone Westkust waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als leveranciers van laptops. Die lieten een bejaarde West-Vlaming 2.300 euro betalen voor wat later een croque monsieurtoestel bleek te zijn.

De melding kwam op 9 oktober binnen bij de politie. Een 83-jarige man was aan een bank in Nieuwpoort in het Frans aangesproken door twee hem onbekende mannen. Ze zeiden leveranciers van laptops te zijn bij wie de zoon van de man een laptop besteld had. Er was afgesproken dat de bejaarde man dat bedrag, 2.300 euro, zou voorschieten. Om dat zogezegd te verifiëren, deed een van de twee oplichters alsof hij de zoon van de man belde.

De 83-jarige geloofde de oplichters, haalde 2.300 euro van zijn rekening en gaf dat aan de ‘leveranciers’. Pas thuis zag hij wat er in de doos zat die de mannen hem hadden gegeven: een croque monsieurtoestel.

Een gelijkaardig feit gebeurde op 10 oktober, maar een 78-jarige man ging er toen gelukkig niet op in.

“De verdachten verplaatsen zich in een zwart voertuig met vreemde nummerplaat. Beide mannen zijn ongeveer 1,75 meter groot, hebben kort haar en zijn ongeschoren (een van hen heeft een korte baard). Een van de twee mannen is corpulent gebouwd”, aldus de politie.

De politie vraagt iedereen dan ook alert te zijn en hen te verwittigen als u aangesproken wordt of de mannen opmerkt. Dat kan op 058-53.30.00.