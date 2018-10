Ex-vriend en zijn ouders opgepakt voor moord op Sara Laeremans (21)

Geel / Turnhout - De raadkamer in Turnhout heeft vandaag de aanhouding bevestigd van drie verdachten in het onderzoek naar de dood van de 21-jarige Sara Laeremans uit Geel. Het gaat om haar ex-vriend en zijn ouders.

Sara Laeremans had de ochtend van de 22 oktober 2017 afgesproken met haar moeder om samen te gaan ontbijten. De twee kinderen van 1,5 en bijna 3 jaar had de avond voordien met de trein naar haar ex in Izegem gebracht.

Maar omdat de jonge vrouw niet opdaagde, trok haar moeder zelf naar het appartement, in het Brigandshof in Geel. Daar trof ze het levenloze lichaam van haar dochter aan.

De wetsdokter trof bij de autopsie mogelijke sporen van wurging aan.

De ex-man had een sluitend alibi. Andere verdachten waren er niet..

Men ging er wel van uit dat het slachtoffer de dader kende en zelf had binnengelaten. Of hij had een sleutel, want nergens waren er braaksporen. En de achterdeur stond open, wat zeker haar gewoonte niet was.

De zaak kwam uitgebreid aan bod in het opsporingsprogramma Farouk op VTM waar de politie de hulp van de kijker vroeg bij het oplossen van de gruwelmoord.

Uit het onderzoek was intussen wel gebleken dat de moordenaars nog geld van haar rekening haalden. Dat gebeurde aan de bankautomaat bij het ­Argenta-kantoor in de Lierseweg. Speurders hielden er ook sterk rekening mee dat er meerdere daders waren.

Nu zijn er dus drie verdachten aangehouden. Het gaat om de ex-man van de vrouw en zijn ouders, allemaal afkomstig uit Izegem. Het alibi dat zijn eigen moeder hem vorige jaar verschafte, was vals zo ontdekten de speurders onlangs.

De kindjes van Sara Laeremans worden nu opgevangen door familie.