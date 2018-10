Advocaat van Bayat laakt gerecht: “Zonder de media-aandacht zou hij niet aangehouden zijn”

Mogi Bayat werd gisteren in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. De gecontesteerde makelaar werd ook aangehouden en blijft voorlopig in de cel. Onterecht, volgens zijn advocaat Jean-Philippe Mayence. “Hij was een doelwit”, klinkt het bij RTL.

Mayence is ervan overtuigd dat Bayat geen schuld treft. “De term ‘criminele organisatie’ overschaduwt het geheel, maar zal bij de uiteindelijk analyse niet meer bestaan. Er zijn twee luiken in dit dossier. Enerzijds is er het financiële, wat een factureringsprobleem is. Dit resulteerde in een beschuldiging van het witwassen van geld. We betwisten dat volledig, want meneer Bayat heeft zijn commissies altijd gefactureerd. Daarnaast is er het luik dat de basis is van alle commotie van de voorbije dagen, de passieve en actieve corruptie. Ook daar is mijn cliënt niet ongerust over. Hij werd daar niet voor verhoord of aangeklaagd. Hij zal dus wel vragen moeten beantwoorden met betrekking tot het witwassen van geld en facturering. In mijn ogen kan het witwassen niet bewezen worden. Er moet sprake zijn van een overtreding, en dat is hier niet het geval.”

Eerder liet Jean-Philippe Mayence zich al kritisch uit over het politieoptreden bij de arrestatie van Bayat. Ook bij de ondervraging liep niet alles naar de zin van de advocaat. “Mijn cliënt moest 44 uur wachten voordat hij ondervraagd werd door de onderzoeksrechter, die besloot hem onder arrestatiebevel te plaatsen. Waarom? Als deze zaak niet zo belangrijk was in de media, zou er nooit een arrestatiebevel zijn uitgevaardigd. Maar meneer Bayat was een doelwit. Ik hoop dat hij zijn vrijheid kan krijgen in de volgende raadzaal. Maar daar twijfel ik aan. “

