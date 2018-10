F-16 vernield met oefenmunitie uit ander vliegtuig: federaal parket opent onderzoek

Het federaal parket heeft een onderzoek geopend naar het incident met een F-16-gevechtsvliegtuig op de luchtmachtbasis van Florennes donderdag. Eén F-16 brandde daar volledig uit na een ontploffing. Een tweede vliegtuig raakte beschadigd en en twee technici liepen gehoorschade op.

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend, maar het federaal parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Ook de interne diensten van het leger onderzoeken de zaak.

Het incident is volgens militaire bronnen een erg ongelukkig toeval. Zo was een technicus donderdag onderhoudswerken aan het uitvoeren aan een ander vliegtuig toen hij per toeval oefenmunitie afvuurde op de F-16, die aan het einde van de landingsbaan geparkeerd stond. Die vatte vuur en ontplofte, waardoor ook een andere vliegtuig schade opliep.

Twee technici liepen daardoor gehoorschade op. Zij konden ter plaatse verzorgd worden. Hoe het nu met hen gaat, is niet geweten.