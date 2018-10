Georgios Samaras bergt voetbalschoenen op

Voormalig Grieks international Georgios Samaras (33) heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. Dat wordt vrijdag bevestigd door Celtic, de Schotse topclub waar de aanvaller zijn beste jaren beleefde.

Samaras was zestien seizoenen prof. Hij debuteerde in 2002 op het hoogste niveau bij het Nederlandse Heerenveen. Daar haalde Manchester City hem vier jaar later weg. Bij de Citizens kwam Samaras regelmatig aan spelen toe maar toch verhuisde hij begin 2008 op huurbasis naar Celtic. De Griek zou er blijven tot 2014. Hij werd onder meer vier keer Schots kampioen, won twee keer de beker en een keer de League Cup.

Daarna voetbalde Samaras nog voor West Brom, Al Hilal, Oklahoma City, Real Zaragoza en Samsunspor. De Griek speelde 81 keer voor zijn land, was erbij op twee WK’s en EK’s en maakte in het nationale shirt negen goals.