Geschorste Michel Platini vermoedt “interne lekken” bij FIFA in corruptieonderzoek

Michel Platini heeft bij het Franse gerecht klacht voor laster ingediend tegen onbekenden in het corruptieschandaal rond Wereldvoetbalbond FIFA. Dat schreef de Franse krant Le Monde vrijdag en bevestigde de advocaat van Platini later aan het Franse persbureau AFP. De ex-voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA wil dat de speurders bekendmaken hoe zij indertijd aan de bewijsstukken kwamen in hun corruptieonderzoek.

Platini kreeg in 2015 een schorsing van acht jaar van de FIFA voor het ontvangen van een verdachte som van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De schorsing werd nadien naar zes en ondertussen naar vier jaar teruggebracht, en loopt af in oktober 2019. Zolang kan de Fransman niet deelnemen aan voetbalgelieerde activiteiten.

De ex-voetballer heeft nu klacht voor laster ingediend bij het Franse gerecht. Platini vermoedt, zo schrijft Le Monde, dat FIFA-bestuurders bewust informatie gelekt hebben aan de speurders, om hem zo in diskrediet te brengen. Ook wil hij meer weten over de juiste rol van Blatter in de affaire.

“Wij hebben inderdaad klacht voor laster ingediend”, bevestigde advocaat Bourdon aan AFP. “Waarom? Het is duidelijk dat Michel Platini het slachtoffer is geworden van een doelbewuste campagne met een duidelijk doel: hem kunstmatig zwartmaken om hem buitenspel te zetten voor de voorzittersverkiezing van de FIFA.”

Platini kon zich door zijn schorsing niet meer kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezingen bij de Wereldvoetbalbond, in februari 2016. Het was toen Gianni Infantino die aan het hoofd kwam van de FIFA.